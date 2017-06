Celebridades Adamari López: “No me importan las críticas” La cubana hoy está mejor que nunca disfrutando de la pantalla chica como conductora y además de algunos proyectos a los que se ha sumado SUN MÉXICO.- La carrera de la actriz Adamari López comenzó a dar un giro cuando viajó a Estados Unidos a realizar telenovelas y programas de televisión. La cubana hoy está mejor que nunca disfrutando de la pantalla chica como conductora y además de algunos proyectos a los que se ha sumado. “No importa dónde estés, lo que importa es cómo se hace el trabajo”, dijo. Hace unos días se armó la polémica ya que la también conductora compartió una instantánea en cual no se hizo esperar la lluvia de palabras donde le decían “gorda”. Ante eso, en una entrevista reciente, López declaró estar feliz y tranquila, argumentando que ella se siente muy bien como sea. Aunque comentó que le gustaría estar más delgada, no es algo que la acompleje. “Yo sigo viviendo feliz y muy contenta. Creo que valgo mucho como mujer, que nadie tiene que quedarse al lado mío por si estoy gorda o flaca”. La actriz dijo que hay mejores cosas en que preocuparse, por ejemplo ayudar a personas que han sufrido de cáncer como lo que a ella le ocurrió. “No voy a dejar de mostrarme como soy porque yo estoy feliz conmigo misma” Después de vencer la enfermedad, la conductora vive felizmente enamorada de la mano del bailarín Tony Costa, con quien procrearon a una niña.