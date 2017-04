Celebridades A Kirsten Dunst no le gustó filmar escena sexual En la película "The Beguiled", a su personaje le rasgan su ropa en el suelo Agencias EU.- La actriz estadounidense Kirsten Dunst admitió que no le gustó en absoluto grabar escenas de corte sexual junto a su colega, Colin Farrell. Esto en la película The Beguiled (El seductor) de Sofía Coppola. “Sí, tuvimos una escena intensa. Estaba en el suelo y mi ropa fue arrancada. No me gustó eso. Para ser honesta, no me gustó la escena”, manifestó a E! News. El tráiler del referido filme permite ver cómo el personaje de Colin Farrell rasga las prendas del de Kirsten Dunst. Ella luce en el suelo. “Para ser honesta, quería terminar la escena lo más rápido posible”, añadió la protagonista de la trilogía Spiderman. Kirsten Dunst destacó que si bien fue complicado grabar estas escenas, todo fue más llevadero al tener como director a una dama. “Al menos ella fue como 'hagamos esto rápido, vamos a disparar por aquí, hagamos tres tomas y ya’”, añadió Dunst. El reparto de la cinta lo compone Nicole Kidman, Elle Fanning, Angourie Rice, Oona Laurence, Addison RieckeWayne Pére y Emma Howard, entre otros actores. El filme es una nueva adaptación de la novela A Painted Devil, de Thomas Cullinan, que ya fue adaptada al cine en El seductor, dirigida por Don Siegel en 1971. La película narra la vida de un soldado que durante la Guerra Civil estadounidense es encontrado herido en el bosque por una niña residente en un internado de mujeres, a las que tratará de seducir.