Acapulco Urgente regular la anarquía en el transporte: Evodio El alcalde indicó que se tiene que controlar el tema de las concesiones de las unidades Novedades Chilpancingo ACAPULCO.- El ordenar el transporte público ha sido una de los principales problemas que se tiene en Acapulco en donde realmente existe una anarquía que hay que reconocer y este año es para implementar desde el primer día programas de esta naturaleza que empiecen a orientar a educar y a fortalecer e incentivar el transporte responsable, aseguró el presidente municipal, Evodio Velázquez Aguirre. Notas relacionadas Diputados, "complices" de irregularidades de los taxistas Acapulqueños exigen rotular la tarifa oficial del transporte En entrevista tras la entrega de certificaciones a choferes llevada a cabo en la sala de Cabildo Juan R. Escudero, indicó que se tiene que controlar el tema de las concesiones de las unidades, ya que no se pueden estar entregando al por mayor e indicó que el gobierno estatal debe de revisar muy bien la situación y realizó un exhorto al área de transportes estatal para que no se aperturen más ya que no se tienen las condiciones. Urgente…. Cuestionado acerca del incrementó al alza del combustible, aseguró que su posición como alcalde y como dirigente de los alcaldes de izquierda es el no permitir y pronunciarse en contra de que haya más aumentos y revertir ante la Cámara de Diputados y Senadores esta decisión así como buscar alternativas que puedan equilibrar las condiciones financieras y económicas de los ciudadanos. Indicó que esta alza a la gasolina es una decisión no viable, porque los costos de los combustibles generará carestía de la vida de las familias del país, convirtiendose en un espiral que crece y crece, algo que de ninguna manera es bueno. Enfatizó que el día de hoy se están pagando errores de años atrás, por lo que hay que comprender esa parte y explicó que se necesita buscar alternativas para poder mitigar este problema. En cuanto la renuncia del regidor Porfirio Daza al Partido Acción Nacional para integrase a las filas del PRD, el edil indicó que es una decisión personal y son respetadas por el presidente municipal.