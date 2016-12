Acapulco Turistas siguen amando a Acapulco Cientos de visitantes ya se observan en las playas de este puerto, disfrutando del sol y la arena Rafael Mendoza ACAPULCO.- Turistas que visitan Acapulco en esta temporada vacacional, aseguran ignorar algunos de los problemas que está teniendo, porque expresan, venir a divertirse a través de las playas y atractivos turísticos, ya que aseguraron es lo único que les importa, algunos de ellos, hasta desconocen hechos como el reciente bloqueo de visitantes por hotel en malas condiciones. Cientos de visitantes ya se observan en las playas de Acapulco, disfrutando del sol y la arena, que de igual forma, pretender pasar su Navidad y fin de año en el mar del puerto, donde algunos de ellos, aseguraron no saber de problemas ajenos a inseguridad, sin embargo, lo único que dijeron es que ojalá no les toque ningún conflicto o abuso por parte de los prestadores de servicios turísticos. Enrique Flores, un turista proveniente de la Ciudad de México y que en compañía de su familia, cada año visita el destino turístico, afirmó estar enamorado del mismo, por lo que considera que las playas de Caleta son su segunda casa, así como también, Barra Vieja. El señor Tomás Flores, padre de Enrique, aseguró que lleva 40 años visitando Acapulco, del que habla que la inseguridad no le impide su visita varias veces por año, debido a que las 4 horas y media que se lleva en llegar, valen totalmente la pena, y que en el caso del hotel Presidente, dijo desconocer en lo absoluto el tema, sin embargo, trata de prestar atención, ya que su único objetivo es pasársela bien. Rodrigo Álvarez, de igual forma proveniente de la Ciudad de México, asegura no tener inconveniente con los problemas del puerto, y también, sus fechas para visitar el destino, es semana santa y en la temporada decembrina, esto debido al clima de esta temporada en su lugar de origen, el cual decide remplazarlo con el calor incomparable de Acapulco. “Vale la pena trabajar los 365 días del año para poder venir a pasarla bien en este puerto tan hermoso que desgraciadamente a sido víctima de tantas cosas, sin embargo, yo le soy fiel y seguiré visitándolo cada vez que pueda”, afirmó Rodrigo Álvarez. Mariana Suastegui, una visitante de Toluca hospedada en la zona Diamante, que decide compartir la diversión y alegría con su hijo y su esposo, cada vez que visitan el puerto, misma que aseguró sentirse segura al ver números elementos de los tres niveles de gobierno salvarguardando a los turistas. Raymundo Cortés, esposo de Mariana, comentó que no le gustaría estar en el caso de los visitantes del hotel El Presidente, del cual, desconocía, hasta que le comentaron para poder dar una opinión, por otro lado comentó que sin duda regresarían en compañía de su familia el próximo año.