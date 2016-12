Acapulco Todas las playas de Acapulco, aptas para los bañistas: Evodio Ya hay recursos para mejorar los accesos de playa en la bahía del puerto, anunció Axel Rosey ACAPULCO.- Se tienen cuatro playas con certificación internacional, este viernes, se revalidó la condecoración Blue Flag a Icacos. El presidente municipal, Evodio Velázquez Aguirre, indicó que las 23 playas de Acapulco están aptas para los bañistas y que eso demuestra que se está trabajando en su mantenimiento y cuidado. En entrevista luego del evento del izamiento de la bandera Blue Flag, la cual certifica a la playa Icacos, Velázquez Aguirre indicó que Acapulco “está lleno, el turismo está creyendo en el, siendo algo que se está demostrando, ya que desde el primero de diciembre ha estado lleno y se a contado con buena afluencia turística, se han recuperado los cruceros y será muy bueno este 2017”. En cuanto a los accesos de playa que se encuentran en malas condiciones indicó que se está hablando con las empresas, “porque no es un tema que sólo sea del municipio y hay un proyecto que se iniciará a partir del primero de enero, el cual será la remodelación de estos accesos de playa, se ha hecho inversión en plazoletas para poco a poco ir recuperándolas”. Todas… En el caso de los accesos de playa se tienen los recursos donde se van a implementar algunas obras “en algunos de éstos, no en todos y debe contar con el apoyo de los hoteleros así como los dueños y administradores de los condominios”. Añadió que luego de los hechos suscitados en el hotel El Presidente, se han reunido con el presidente de AHETA, Jorge Laurel González, para ver de qué manera se pueden mejor las condiciones de las hospederías del puerto y refirio que el próximo año habrá una inversión importante en donde será beneficiada la zona Dorada. Por último añadió que los cambios que habrá en el gabinete municipal serán anunciados la próxima semana, según Velázquez Aguirre, pues “este fue un año con muchas complejidades, sobre todo financieras que no permitieron hacer todo lo que se hubiera querido”.