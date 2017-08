Acapulco Seis mil cuartos de hotel en Acapulco cerrados por mantenimiento Raúl Ramírez Gallardo señaló que los “patrones” no pueden contratar mano de obra o están endeudados con Hacienda Arturo Parra ACAPULCO.- El dirigente sindical del ramo hotelero Raúl Ramírez Gallardo aseguró que unos seis mil cuartos de hotel de Acapulco se mantienen cerrados por mantenimiento, remodelación o falta de liquidez de los patrones que no pueden contratar mano de obra o están endeudados con Hacienda, IMSS, Infonavit y bancos. El Partido Revolucionario Institucional también descalificó la reciente encuesta de la empresa Mitofsky, que ubica a Morena como cabeza en las preferencias electorales en Guerrero, declaró el presidente del Comité municipal, Fermín Alvarado Arroyo, quien mencionó que ese sondeo no tiene credibilidad porque fue levantado en San Luis Potosí, entre una muestra de 400 personas.