Acapulco Sanciona la Profeco al hotel El Presidente por incumplimiento Empresarios del puerto critican la apatía de las autoridades de turismo para atender estos problemas que afectan la imagen Rafael Mendoza | Axel Rosey ACAPULCO.- La práctica commercial en el hotel El Presidente fue suspendida por no garantizar la salud ni seguridad de los visitantes esto después de lo ocurrido el martes cuando el lugar carecía de energía eléctrica y motivo que los huéspedes bloquearan la Costera. Por otro lado la CFE asegura que realizó cuatro notificaciones a la hospedería para cambiar el transformador y sobre el tema la presidenta del Grupo ACA lamentó que ocurran estos hechos en desprestigio de Acapulco en plena temporada cuando las autoridades dicen que todo está listo para atender a los turistas. Notas relacionadas Turistas inconformes con hotel del puerto se reunen con Profeco Paralizado puerto por bloqueo de turistas Profeco actuó… Saúl Montúfar Mendoza, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Guerrero señaló de la colocación de los sellos en el hotel El Presidente luego de la situación referida por lo que se está dando todo el apoyo a través de la conciliación inmediata para que los visitantes afectados, no pierdan más el tiempo en demandas, sino en disfrutar el puerto. Sanciona…. Dijo que fueron 20 quejas de las aproximadamente 70 familias afectadas, las que los turistas presentaron ante la dependencia federal, por lo que acudieron al hotel El Presidente para colocar los sellos de suspensión, así mismo, el reembolso que tendrá que aplicar por todo el gasto que hicieron desde reservaciones y ya estando establecidos en el inmueble, así como también la reubicación de los visitantes. Las acciones que la Procuraduría Federal del Consumidor implementó, fue la atención a través de mesas de trabajo para que cada uno de los turistas manifestaran sus quejas y quienes serían los que presentarían demanda directamente con el hotel. Sanciona… La colocación de sellos también se llevó a cabo a través de la visita al Presidente para verificar que estuviera cumpliendo con las leyes federales de protección al consumidor y con las normas oficiales mexicanas, lógicamente resultaron varias que fueron desde la falta de luz, agua y habitaciones completamente sucias e infestadas por roedores. Las multas que este pagará, serán dictadas una vez que se haya hecho y concluido el procedimiento administrativo, comenzarán a aplicarles las sanciones de carácter económico. No hizo caso a notificacionesEl secretario general de la Comisión Federal del Electricidad, Mario Ramírez Manzanares, indicó que la falla en el transformador del hotel El Presidente se debió a que su sistema eléctrico no funciona bien por falta de mantenimiento y aseveró que ya se le habían hecho por lo menos cuatro notificaciones y resaltó que el transformador de este hotel daña a demás hoteles de la Condesa. Indicó que el hotel El Presidente permanecerá sin el servicio de energía eléctrica durante varios días, ya que su sistema eléctrico no funciona por falta de mantenimiento. Explicó que el circuito que alimenta las hospederías que se ubican en la zona de la Condesa, se encuentra precisamente en este hotel y que cada vez que fallan los transformadores hay apagones en esta etapa. Indicó que se esta buscando una solución para restablecer la energía, pero que debido a que las instalaciones están muy dañadas será difícil que se resuelva pronto. Mientras la autoridad dice que todo está listo, ocurre esto: Grupo ACALamentable fueron las incidencias que sucedieron en la Costera por parte de los turistas, cuando las autoridades, hablan de que se está reactivando el turismo y que todo está listo para recibirlo y cuidar su estancia, por lo que era natural que los visitantes actuaran con ese tipo de conducta, así lo comentó, la presidenta del grupo ACA, Aleida Alarcón, quien también expresó; “¿Qué está haciendo el gobierno del estado en planeación para mantener la agenda activa de turismo, y principalmente en la principal arteria que es la Costera Miguel Alemán?”, afirmó. Dijo que autoridades han publicado que hay recursos y que los programas se están renovando y la activación del turismo, culpando directamente a la autoridad municipal, después al gobierno del estado. También dijo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quitó éste servicio a una institución privada como lo es el hotel Presidente, en donde expresó, hay anarquía y descoordinación, porque la afectación no solo fue para los huespedes inconformes, sino también a la ciudadanía en general que estuvo presente en las grandes filas del tráfico. Dijo que las condiciones en las que se encuentran los hoteles de Acapulco son muy malas, por lo que resulta que la imagen que normalmente tiene el puerto, no es nada comparada con lo sucedido el martes. Expresó que estamos en una época del año en la que todo mundo sale a vacacionar, lo que a logrado que Acapulco comenzara a brindar buena imagen y confianza, sin embargo, pasó esta ineficiencia en la zona Dorada. “Ya vemos esta inestabilidad, van a venir los turistas en la zozobra a preguntarse en qué hotel se hospedarán y si de verdad tendrá todas las condiciones que ellos esperan”, comentó Te invitamos para que también nos sigas en Twitter

AMR