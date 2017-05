Acapulco Reservaciones para fin de semana largo, casi al 90%: Evodio Indicó que los índices delictivos van a la baja y enfatizó que aún no es suficiente Axel rosey ACAPULCO.- Las reservaciones para el próximo fin de semana largo están casi al 90 por ciento en todas las zonas y se espera una buena afluencia turística, se esta cerrando un mes en donde se tuvo la presencia del turismo internacional en varios cruceros", señaló el alcalde Evodio Velázquez. Notas relacionadas Inaugura Evodio aulas de telesecundaria Realizan un censo de migrantes de Acapulco y Guerrero: Evodio Diálogo con Estados Unidos, debe ser sin sumisión: Evodio Acapulco amanece con un 22.7% en ocupación hotelera Indicó que los índices delictivos van a la baja y enfatizó que aún no es suficiente, cuestionado acerca de que hubo cuatro homicidios, enfatizó que no se ha podido erradicar la situación del todo y que realizando un comparativo con el año pasado con el Grupo Coordinación Guerrero, del mes de agosto a la fecha se ha tenido una reducción del 30 por ciento menos de homicidios. En cuanto al asesinato de un turista la noche de este miércoles en la franja Costera, el edil indicó que no tiene un informe hasta el momento detallado para poder dar una opinión. Acerca del repunte de violencia aseguró que lamentablemente existe en este momento y que se tiene que trabajar en poder mermar las causas que generan la violencia, como lo es la educación, infraestructura, el fortalecimiento de los lazos familiares, la generación de empleos, fortalecer el turismo e indicó que tiene que haber un equilibrio entre lo bueno y lo malo. Evodio Velázquez informó que este miércoles hubo una falla con la empresa que lleva a cabo el mantenimiento de algunos semáforos, donde instruyó al área de coordinación y Movilidad para que se tuviera con trato con la misma y que pudieran arreglar primeramente los semáforos que tengan algún descontrol en su programación y remarcó que la instrucción esta dada y se tiene que resolver. En cuanto a los permisos por parte de la Semarnat para continuar las obras en la franja Costera, el presidente municipal afirmó que siguen adelante así como que están los proyectos y el recurso, indicó que se esta dialogando para aclarar dudas si es que las hay y argumentó que se espera estén antes del Tianguis Turístico. Informó que el mes de enero se cerró con 57 muertes dolosas, cuando el año pasado en la misma fecha existieron 10 decesos más y reiteró que se debe hablar con la verdad y decir que es lo que esta pasando. Te invitamos para que también nos sigas en Twitter