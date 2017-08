Acapulco Peligra jubilación de 5 mil trabajadores del Ayuntamiento Actualmente dos mil no han podido recibir sus pagos debido a las deudas que tiene con el Instituto de Seguridad Social Arturo Parra ACAPULCO.- Podría haber una “desafiliación” de más de 5 mil trabajadores del Ayuntamiento de Acapulco, debido a que la administración, a cargo de Evodio Velázquez Aguirre, ha dejado de entregar las cuotas y aportaciones, generando un adeudo de 108 millones de pesos. Notas relacionadas Adeudan más de 100 millones de pesos a burócratas jubilados Jubilados estatales piden audiencia con el Gobierno La Secretaría de Finanzas retiene 50 millones a jubilados Lo anterior lo informdó el director del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), Jesús Urióstegui Alarcón. Mencionó que los Ayuntamientos de Taxco de Alarcón, Chilpancingo, Tixtla, Cuajinicuilapa y Leonardo Bravo (Chichihualco), podrían encontrarse en el mismo escenario. El funcionario estatal destacó que con el gobierno de Acapulco se firmó un convenio de pago que se ha venido incumpliendo sistemáticamente, al no enterar al instituto de los descuentos que aplica sus trabajadores. Esta situación representa una afectación directa a los trabajadores del Ayuntamiento “porque el patrón no cumple y no se puede realizar el otorgamiento de prestaciones”, dijo. Reveló que el organismo descentralizado se encuentra haciendo un estudio jurídico para proceder a la “desafiliación” de los trabajadores municipales de Acapulco, que se traduciría en la baja de 5 mil trabajadores del ISSSPEG. Urióstegui Alarcón reveló que al cierre de junio la administración actual de Acapulco adeudaba ya 108 millones de pesos en cuotas que no han sido enteradas al organismo. Refirió que esta “desafiliación” no contempla a los 800 trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco porque a pesar de existir un saldo pendiente de 47 millones de pesos, la paramunicipal ha venido cumpliendo con los pagos de cuotas al instituto. Refirió que los otros municipios mencionados también han incumplido en la aportación de sus cuotas y podrían sufrir la “desafiliación” de sus trabajadores al Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. Incluido el municipio de Acapulco, destacó que esta situación representa un adeudo estatal de 500 millones de pesos y la afectación a unos 10 mil trabajadores. JUBILADOS NO COBRAN Mientras tanto, el ex secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Héctor Acevedo Rivera, dijo que ya son más de dos mil trabajadores jubilados que no cobran desde hace dos, tres o cinco años, algunos ya hasta fallecieron, por la insuficiencia financiera del Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, originada por los adeudos de ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo, Taxco y Tixtla, entre otros, además de organismos públicos como la Comisión de Agua. Ante esta situación, urgió al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero a presentar al Congreso del Estado una reforma de ley para obligar a esos entes públicos a cubrir esas deudas que se arrastran desde hace varias administraciones, ante el Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. El actual director de la escuela Héroes de Guerrero y miembro del sistema estatal de maestros adheridos al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, sostuvo que deben hacerse cumplir las funciones del instituto de seguridad, que entre otras está la de cobrar las cuotas obrero patronales para atender las obligaciones de la institución, como pagar a los jubilados y pensionados. “La dirigencia del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero no se ha preocupado por presentar una reforma ante el gobierno, que vaya al Congreso y se apruebe, donde se les obligue, a los ayuntamientos y organismos morosos, a pagar lo que les corresponde de las cuotas ya devengadas, porque si no van a quebrar definitivamente al Instituto”, expuso Acevedo Rivera. Consideró también que debe ponerse mucha atención al sector educativo con la finalidad de obtener más y mejores alumnos y profesores, pero sin tener que ir a realizar evaluaciones que asegura “no sirven de nada”.