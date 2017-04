Acapulco "No infraccionarán a turistas en Acapulco": Evodio El presidente señaló que el cambio de estrategias de seguridad, es un tema que está tratando el Grupo de Coordinación Axel Rosey ACAPULCO.- El presidente municipal, Evodio Velázquez Aguirre informó que un planteamiento que hace el municipio con el fin de mantener las 23 playas limpias y aptas para el recreo de todos los bañistas, no se permitirá el pernoctar en las franja de arena. En entrevista tras llevar llevarse a cabo la presentación del operativo integral para Semana Santa, el primer edil indicó que no se permitirá el acampar en las playas, pero que se le darán opciones al turista, y que entre está se encuentra como en otros años serán espacios donde se puedan tener todas las condiciones principalmente sanitarias. El municipe también aseguró que se ha determinado que en estas dos semanas de vacaciones de Semana Santa, no va a haber infracciones para los turistas por una razón, "ante señalamientos que se han venido dando, hoy lo que hemos hecho es que hoy por la mañana estuve platicando con los elementos viales del municipio y donde les he planteado que vamos a hacer un trabajo en conjunto para hoy cuidar a nuestros turistas, no infraccionarlos pero también determinar cuando haya gravedades o situaciones que pasen del sentido común, sin duda alguna vamos a ejercer la reglamentación", dijo. Te invitamos para que también nos sigas en Twitter e Instagram