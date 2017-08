Acapulco Llevan una semana sin agua en Renacimiento Habitantes aseguran que en temporada turística escasea más el líquido Octavio León ACAPULCO.- En Ciudad Renacimiento reportan falta de agua desde hace siete días, sin embargo, habitantes de aquella zona consideran que no es raro que esté escaso el servicio, aunque señalan que en temporada turística es cuando se alargan los periodos sin el líquido, tal como sucedió en las vacaciones de Semana Santa, aseguró López Sotelo. Notas relacionadas Casi 5 mil tomas de agua potable más se han instalado en Valle de la Sabana Conagua y CAPAMA secan mantos freáticos de La Sabana De acuerdo con la denuncia, fue desde el pasado fin de semana cuando dejó de llegar el agua a este lugar, “ya hasta pienso para bañarme, pero con este calor está imposible y ahorita tengo visitas por las mismas vacaciones y es por eso que me preocupa”, señaló. Mencionó que como él hay miles de personas que no tienen el servicio y que hay algunas familias que ya han tenido que pagar el servicio de pipas, otros más que compran garrafones y “por aquí vemos pasar a las señoras con cubetas, pues piden a algunos vecinos que tienen tinacos o sisterna”. Comentó que los vecinos dicen que entienden que se busque darles un mejor trato a los turistas, sobre todo porque es de lo que se vive en Acapulco, pero piden que no se olviden de las zona sub urbana de la ciudad.