Acapulco El Presidente un desprestigio a la hotelería porteña Las sanciones correspondientes por la falta de licencias que ameritaba la clausura total del inmueble Arturo Parra ACAPULCO.- Mal parado dejan a Acapulco autoridades y encargados del hotel El Presidente, por la protesta de huéspedes en plena temporada vacacional, derivada de la falta de energía eléctrica y otras anomalías cometidas contra los turistas, que solamente fue sancionada con la colocación de unos sellos de "suspensión temporal" en algunas áreas de la hospedería, ubicada en la zona Dorada del puerto. La intervención de la Dirección Municipal de Reglamentos y Espectáculos ha dejado mucho que desear, pues no ha aplicado las sanciones correspondientes por la falta de licencias que ameritaba la clausura total del inmueble, mientras que la Procuraduría Federal del Consumidor solamente suspendió una área del hotel. Los abogados Victoriano Sánchez Carbajal y Rosa Mirta Hernández Nava, del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero y del Colegio "Ignacio Manuel Altamirano", respectivamente, señalaron que la suspensión temporal del hotel El Presidente fue apresurada porque debieron revisarse técnicamente las fallas en la luz que pueden ser responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad. "En un destino turístico como Acapulco y en plena temporada vacacional, este acto es terrible, la decisión de suspender sin saberse a fondo si la falla eléctrica fue motivada por la CFE. No se pensó que si un número de turistas ya había sido afectado por el "apagón", con esa acción se afecta a muchos más que ya tenían hechas sus reservaciones, sin contar los empleados del hotel, que también resultaron afectados con sus familias que no tendrán ingresos para estas fechas", expuso Victoriano Sánchez. Agregó que "eso suele suceder cuando se reacciona con base en ocurrencias y no atendiendo el origen de los problemas, pobre Acapulco", y remarcó que la imagen del puerto se ha deteriorado ante los turistas nacionales que son los únicos sobrevivientes en esta actividad económica que sostiene no solamente a este destino turístico, sino también al Estado de Guerrero. Rosa Mirta Hernández apuntó que ayer mismo continuaban las quejas y no eran atendidas por las autoridades. Según algunos de los huéspedes, hay un pésimo servicio de cuartos, cobros excesivos, y a su salida del inmueble después de pasar la Noche Buena en Acapulco, expresaron su disgusto de haber llegado a ese lugar en estas fechas. Comentaron que a su salida, para regresar a sus lugares de origen, la Ciudad de México y Estado de México, entre otras entidades, les cobraron 100 pesos extra, cuando supuestamente las autoridades turísticas habían intervenido para que ya no les cobraran más. Hernández Nava recalcó que toda esta situación repercute en un desprestigio contra el puerto de Acapulco, por lo que deben aplicarse las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables, y por omisiones a las autoridades encargadas de vigilar que las hospederías estén en regla y no lo están.