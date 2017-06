Acapulco Dan primer paso para el retiro de las calandrias Autoridades de los diferentes niveles de gobierno están llevando a cabo los acuerdos AXEL ROSEY ACAPULCO.- El recién nombrado director de Ecología en el municipio, Christian Uriel Garnica San Román, aseguró que se encuentra realizado en conjunto con la Secretaria y la Dirección de Salud, un censo en el cual se están levantando actas del estado físico y condiciones en las cuales viven los caballos que son utilizados en las calandrias que circulan por la avenida costera Miguel Alemán Valdés y aunque dijo que con esto se pretende llegar al retiro de las mismas, aceptó que aún no se tiene fecha para hacerlo. Notas relacionadas Calandria con turistas abordo se vuelca en la Costera Falta de voluntad política en el tema de las calandrias Aún sin fecha para retirar calandrias de la Costera Iniciará ya el retiro de calandrias en la Costera, afirma Semaren En entrevista al término del evento protocolario del inicio de la limpieza de la playa Angosta y acantilados de La Quebrada, el funcionario municipal aseguró que se está realizando un censo para verificar el estado y las condiciones en las cuales se encuentran estos caballos. Garnica San Román defendió que tienen ya 20 días realizando estos recorridos de verificación en los lugares de encierro, asi como que se han estado atendiendo de 10 a 12 equinos por semana. “Se han estado realizando levantamientos, se les toman fotografías, se están levantando actas, vamos asistidos con médicos veterinarios tanto del Zoochilpan como de la Secretaría de Salud, la Dirección de Salud del municipio, donde estamos tomando datos exactos de cada uno de estos equinos”, dijo. Pese a que la ciudadanía ha demandado la necesidad de que se retiren a estos animales y se les deje de dar uso de carga y transporte, además de que asociaciones civiles han denunciado el caso omiso por parte de las autoridades en torno a este tema, el director de Ecología defendió que se pretende llegar a retirarlos y sustituir a los equinos. “Pretendemos llevar finalmente al retiro, lógicamente como tal es un modus vivendi de las personas que se dedican a este giro y nosotros como autoridad les estamos tratando de dar una solución para que ellos también adopten una manera diferente de dar su servicio”, afirmó. Señaló que aún no tienen una fecha para el retiro de las calandrias y dijo que se han estado reuniendo con el gobierno del Estado y que el municipio hace 15 das tuvo su última reunión para que en cuanto se terminen de levantar todas las actas de los equinos se proceda a hablar con los propietarios. Cuestionado acerca de si están viendo otras opciones para los calandrieros, dijo no querer abundar en el tema y que se dará a conocer más adelante.