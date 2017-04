Acapulco Continúan focos rojos por VIH La prioridad son los casos de VIH, sin embargo los embarazos no deseados también, así como las demás enfermedades como Sífilis, Gonorrea, entre otras Octavio León ACAPULCO.- Continúan focos rojos en Acapulco y el estado por los casos de VIH pues aunque se han bajado sigue siendo la tendencia estar en los primeros lugares, pues el corte en la entidad es de 6 mil 456 casos y de estos 3 mil uno son del puerto, por lo que en conjunto la Dirección de Salud, el Imjuve y Turismo municipal buscan concientizar a los jóvenes con el uso del preservativo, debido a que el 78 por ciento de quienes inician su actividad sexual no usan métodos anticonceptivos, así como que de las 8 muertes de mujeres embarazadas en el 2016, 4 fueron jóvenes. En conferencia de prensa, el director de Salud municipal, Eger Gálvez Pineda mencionó que de los casos en Acapulco de VIH controlados, se estima que puede haber hasta “dos o tres veces más” y entre el 68 y 70 por ciento de los casos que se tienen están un rango de edades de entre los 20 y 35 años de edad y “el porcentaje de adolescentes no es muy alto, aquí el problema es que en qué momento se detecta la enfermedad, es la importancia”, mencionó el funcionario. La prioridad son los casos de VIH, sin embargo los embarazos no deseados también, así como las demás enfermedades como Sífilis, Gonorrea, entre otras, por eso estarán entregando hasta 5 mil condones masculinos en eventos programados para los jóvenes, que serán conciertos con un grupo llamado Sforza, por el programa nacional llamado “hazlo bien, pórtate mal”. Por su parte la directora del Instituto Municipal de la Juventud Sheyla Soto, mencionó que lo que se busca es crear conciencia en los jóvenes acapulqueños, a cerca del uso del preservativo, por eso la coordinación con la Dirección de Salud y la Secretaría de Turismo, para realizar eventos de impacto para la juventud acapulqueña, con el concierto del grupo mencionado y tratar de bajar los embarazos en adolescentes, así como los caso de VIHy otras enfermedades.