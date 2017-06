Acapulco Cobertura de agua es del 75 por ciento en Acapulco El director de la CAPAMA, Miguel Chona Gutiérrez, reconoció que el problema de las fugas afecta el abasto del líquido AXEL ROSEY ACAPULCO.- El director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Javier Chona Gutiérrez, defendió que se tiene una cobertura total del servicio del 75 por ciento en el suministro del vital liquido en el municipio, pero a su vez aceptó que han incrementado en un 20 por ciento las fugas, dando un total de 40 a 45 por día. Luego de que el dirigente de la organización política Coincidencia Guerrerense, Genaro Vázquez Flores, señalara que el 80 por ciento de los acapulqueños no tienen agua, este martes en conferencia de prensa, Chona Gutiérrez defendió que se tiene una cobertura del 75 por ciento, de un 90 por ciento del total de la ciudad que cuenta con infraestructura hidrosanitaria. “Hoy quiero decirles que trabajando en esta administración tenemos una cobertura del 75 por ciento de un 90 por ciento de cobertura de la ciudad, un 75 por ciento donde damos agua de manera permanente aunque las colonias de las partes medias y altas las tenemos tandeadas, es importante decir que entre el 75 y el 90 por ciento es una gran parte de las colonias medianas y altas así como la zona conurbada donde tandeamos el servicio”, dijo. El director de este organis- mo explicó que cuando falla algún equipo de bombeo, esto se traduce en deficiencia del servicio, y subrayó que una de las indicaciones del presidente municipal, Evodio Velázquez Aguirre, es que cuando se ten- gan este tipo de problemas se refuerce de manera conjunta y coordinada con la Sedesol, con operativos para minimizar y mitigar esta problemática. Chona Gutiérrez reiteró el trabajo que realiza la paramu- nicipal, pues “nosotros día a día trabajamos de manera ar- dua desde nuestras fuentes de captación, sobre todo nuestra planta potabilizadora y ahorita a pesar de que no hemos teni- do lluvias tan intensas, hemos logrado mantener el servicio”, afirmó. Señaló que en la zona co- nurbada, desde la Central de Abastos y hasta el Sector 06, en estos días se esta presentan- do un problema de deficiencia en la prestación de servicio, si- tuación por la cual dijo que se tiene una línea con 45 años de servicio, en donde se realiza una reparación y al tercer día