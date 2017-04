Acapulco Celebran paseo ciclista nocturna Grupo de 10 a 15 personas realizan diferentes recorridos con la finalidad de disfrutar de un espacio deportivo sobre la avenida Costera Miguel Alemán Christian Claudio Morales ACAPULCO.- Con la finalidad de rescatar y seguir con la promoción deportiva del ciclismo en Acapulco, auténticos valientes realizan recorridos nocturnos a mitad de semana con el fin de luchar por la supervivencia de este deporte casi extinto, por lo que hacen diferentes recorridos sobre la avenida más transitada del puerto como es la Costera Miguel Alemán, donde sin apoyo de las autoridades viales estos intrépidos atletas buscan fomentar dicha disciplina entre los ciudadanos. Grupos de diez a 15 personas durante dos días a la semana recorren diferentes distancias que van desde la avenida Wilfredo Maciu hasta Caleta, así como del Asta Bandera a la Base Naval de ida y vuelta. Aunque dicho grupo no esta exento de algún accidente vial durante su recorrido, cada uno de los ciclistas realizan su rodada con el equipo necesario para no poner en riesgo sus vidas, más la falta de cultura vial por ciudadanía es muy escasa, esto al pasar muy cerca los vehículos de los deportistas. En entrevista con uno de los atletas que fomentan a la practica de este deporte en el puerto indicó que semana con semana dichas actividades son realizadas con el fin de preparan atletas para diferentes eventos de resistencia, tales como triatlones, maratones, travesías ciclistas de larga distancias, u otros eventos, así como la simple practica de la actividad y el buen funcionamiento a la saludad como a la ayuda de la no contaminación del ambiente que poco a poco se deteriora con el paso del tiempo debido al crecimiento vehicular.